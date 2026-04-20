In Alto Adige, molte persone anziane stanno spendendo i loro risparmi a causa di una crescente dipendenza dal gioco d’azzardo. La situazione evidenzia come la vulnerabilità economica di questa fascia di popolazione si traduca in rischi concreti per la stabilità finanziaria. I dati mostrano un aumento delle spese legate al gioco tra gli over 65, portando a preoccupazioni sul futuro finanziario di queste persone.

La fragilità economica degli anziani in Alto Adige sta alimentando un circolo vizioso pericoloso: la dipendenza dal gioco d’azzardo. I dati raccolti dallo Spi CgilAgb evidenziano come la fascia degli over 65 sia colpita duramente, con rischi che minano la stabilità emotiva e i risparmi accumulati in una vita intera. Il fenomeno non è isolato, ma si inserisce in un quadro nazionale preoccupante. Nel corso del 2025, la spesa complessiva per il gioco d’azzardo in Italia ha toccato i 164,6 miliardi di euro, segnando un incremento del 4,55% rispetto all’anno precedente. Il territorio altoatesino riflette questa tendenza con numeri significativi: il volume d’affari del settore supera il miliardo di euro, coinvolgendo circa 7 mila persone affette da ludopatia e altre 12 mila soggette a pratiche di gioco eccessive.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alto Adige: il gioco d’azzardo divora i risparmi degli anziani

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