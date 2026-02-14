prestiti alle imprese in aumento ma le micro e piccole restano escluse

Secondo i dati recenti, i prestiti alle imprese italiane sono aumentati, ma le micro e piccole aziende continuano a restare fuori dal beneficio. La causa principale è la maggiore attenzione delle banche verso le grandi aziende, che offrono garanzie più solide. Un esempio concreto è la diminuzione delle richieste di finanziamenti da parte delle microimprese, che ancora faticano ad accedere ai fondi necessari per crescere.

Dopo anni di contrazione, il credito bancario alle imprese italiane ha finalmente invertito la rotta. Tra novembre 2024 e novembre 2025, i finanziamenti erogati dal sistema bancario al tessuto produttivo sono aumentati di 5 miliardi di euro, segnando un +0,8%. Un dato che farebbe ben sperare per la ripresa economica del Paese. Se non fosse per un dettaglio: questa crescita ha escluso la spina dorsale dell’economia italiana, le micro e piccole imprese. Lo attesta un’analisi dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre. Le piccole imprese restano a secco. Il dato è ancora più allarmante se si considera il peso specifico di queste piccole realtà. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

La Toscana registra un calo del 2,3% dei prestiti alle imprese in un anno, una diminuzione che sorprende rispetto alla tendenza nazionale.

La Regione Piemonte ha stanziato 12 milioni di euro per sostenere le micro, piccole e medie imprese del settore commerciale.

