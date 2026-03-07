Il recente rapporto della Banca d’Italia sull’andamento del credito evidenzia una riduzione dei finanziamenti destinati alle imprese, con un impatto più forte sulle piccole aziende. La situazione nella zona di Lucca si fa evidente attraverso i dati presentati, che mostrano come le difficoltà di accesso al credito colpiscano principalmente le realtà più piccole e meno strutturate.

L’ultimo rapporto della Banca d’Italia sull’andamento del credito, rende chiara la posizione della Lucchesia. Nel 2025, i dati dicono che se da un lato i finanziamenti all’economia diminuiscono e soffrono principalmente per le piccole imprese, l’indebitamento dei consumatori cresce anche se Lucca mantiene la propria posizione e, nell’ambito regionale, risulta seconda solo a Firenze. L’analisi minuziosa, arriva da un’elaborazione curata dal dottor Giuliano Dini, già direttore della filiale di Lucca della Banca d’Italia. Così, l’ex funzionario, spiega la situazione della nostra provincia. "I depositi complessivi che esprimono la liquidità del sistema, escluso il risparmio gestito e amministrato – afferma Dini – sono 12. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meno finanziamenti alle imprese. E quelle piccole soffrono di più

