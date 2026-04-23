Ultranovantenne cade dal balcone e finisce su una tettoia | salvata da un carabiniere

Un incidente si è verificato a Citerna quando un’anziana di oltre novant’anni è caduta dal balcone e si è trovata sopra una tettoia. Un carabiniere, che si trovava fuori servizio e stava guidando, ha assistito alla scena e ha prontamente intervenuto per salvarla. La donna era in grave pericolo di vita al momento del soccorso.

Carabiniere fuori servizio salva un’anziana in grave pericolo di vita. È successo a Citerna. Il militare della compagnia di Città di Castello era in giro in auto quando ha notato l’anziana che si sporgeva dalla ringhiera del balcone per recuperare dei vestiti e cadeva su una tettoia. Un'altezza.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Studentessa cade dal secondo piano, salvata da una tettoiaUna studentessa è rimasta ferita dopo essere caduta da una finestra al secondo piano dell’istituto "Giordano Bruno" di Perugia che frequenta. Studentessa cade dalla finestra a scuola e finisce su una tettoia: complicati soccorsiPerugia, 21 aprile 2026 – Paura in un istituto superiore di Perugia: una ragazza è caduta da una finestra nella mattinata di martedì 21 aprile,... Contenuti di approfondimento Carabiniere fuori servizio salva un'ultranovantenne che stava cadendo dal balconeSi era sporta un po’ troppo dalla ringhiera del balcone per recuperare dei vestiti e ha perso l’equilibrio scivolando su una tettoia sottostante. Fortunatamente, in quel frangente, stava passando con ... corrieredellumbria.it Fiumicino, cade dal balcone mentre pulisce casa: trasportata d’urgenza in elisoccorsoFiumicino: donna precipita dal terzo piano in via del Faro mentre fa le pulizie. Salvata dall'elisoccorso e trasportata in codice rosso. ilfaroonline.it