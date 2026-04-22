studentessa cade dal secondo piano salvata da una tettoia

Una studentessa è rimasta ferita dopo essere caduta da una finestra al secondo piano dell’istituto "Giordano Bruno" di Perugia che frequenta. Cadendo, è finita su una tettoia che, di fatto, ha limitato la caduta. Recuperata dai vigili del fuoco, è stata affidata al 118 per il trasporto in ospedale. La ragazza, riferiscono fonti ospedaliere, ha riportato diversi traumi, ma è stata sempre cosciente. Avrebbe riportato conseguenze limitate e non risulterebbe in pericolo di vita. Piuttosto articolate le operazioni per poterla recuperare in sicurezza e affidarla alle cure del personale sanitario, con cui i vigili del fuoco hanno operato in trenta sinergia.🔗 Leggi su Lanazione.it

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