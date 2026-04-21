Una studentessa è caduta da una finestra di un liceo a Perugia mentre si trovava in aula, finendo su una tettoia sottostante. L’incidente è avvenuto nella mattina di martedì 21 aprile, durante le ore di lezione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza alla ragazza e avviato le operazioni di soccorso. La scuola è stata temporaneamente evacuata mentre si valutano le condizioni della studentessa.

Perugia, 21 aprile 2026 – Paura in un istituto superiore di Perugia: una ragazza è caduta da una finestra nella mattinata di martedì 21 aprile, durante le lezioni. Si cerca adesso di capire cosa sia accaduto. La ragazza, vigile e cosciente, pur ferita, è stata trasferita in ospedale. Complicati i soccorsi. Nella caduta, la giovane è finita su una tettoia. Per questo i vigili del fuoco di Perugia, nel loro intervento, hanno dovuto raggiungerla e mettere in atto tecniche speleo alpino fluviali per affidarla al personale sanitario, garantendo così anche la massima immobilizzazione. Choc e sconcerto nella scuola per l’accaduto. Una volta raggiunta la strada, la ragazza è stata presa in carico dal 118 per il trasporto in ospedale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Studentessa cade dalla finestra a scuola e finisce su una tettoia: complicati soccorsi

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