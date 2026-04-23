Ultimissime Juve LIVE | Vlahovic priorità ai bianconeri Si stringe per Alisson

Nelle ultime ore, la Juventus ha concentrato le proprie attenzioni su Vlahovic, ritenuto una priorità per il reparto offensivo. Contestualmente, si registra un forte interessamento per Alisson, con le trattative che si stanno intensificando. La giornata è stata caratterizzata da aggiornamenti in tempo reale riguardanti le strategie di mercato del club, mentre le trattative sono in fase di sviluppo.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 23 aprile 2026. Alisson Juve, si stringe: nel weekend nuovo incontro con l’entourage del portiere, sul tavolo c’è questa proposta. I dettagli. Ore 08.30 – Alisson Juve, si stringe: nel weekend nuovo incontro con l’entourage del portiere, sul tavolo c’è questa proposta. I dettagli Vlahovic via dalla Juve? Il serbo da priorità ai bianconeri ma oltre al Milan ora lo sta tentando quella big: contatto con l’agente.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic, priorità ai bianconeri. Si stringe per Alisson Notizie correlate Ultimissime Juve LIVE: Alisson si può fare a questa condizione. Il retroscena sul rinnovo di Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Vlahovic via dalla Juve? Il serbo da priorità ai bianconeri ma oltre al Milan ora lo sta tentando quella big: contatto con l’agentedi Luca FiorettiVlahovic via dalla Juve? La dirigenza bianconera prepara la mossa decisiva per respingere i continui assalti delle rivali ma… Gli... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Juventus, Comolli: Mercato ambizioso a prescindere dalla Champions. Su Vlahovic...; Cessione David, Spalletti frena! Juve tra plusvalenza e rilancio: con Vlahovic è più... facile; La Juve ha perso Vlahovic: ora tocca a Boga, David o Milik; Comolli sul mercato della Juventus: Sarà ambizioso con o senza Champions League, notizie sul rinnovo di Vlahovic solo a fine stagione. Vlahovic Juventus, segnali forti dalla Continassa: il serbo ha un obiettivo preciso e i bianconeri studiano il piano per trattenerloVlahovic Juventus, segnali forti dalla Continassa: il serbo ha un obiettivo preciso e i bianconeri studiano il piano per trattenerlo ... calcionews24.com Vlahovic, la Juve non vuole ripetere l’errore. Scostante e acciaccato: il retroscena che allarmaL'attaccante continua a essere sotto esame: la sua riconferma sarà decisiva per le strategie del mercato in attacco ... tuttosport.com Vlahovic Juve Le ultimissime su rinnovo e mercato - facebook.com facebook Ultimissime #Juve live Le principali news di giornata x.com