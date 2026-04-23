Ultimissime Inter LIVE | Romano spegne le voci sul futuro di Calhanoglu Ecco la cifra richiesta per la cessione di Bastoni

Nelle ultime ore, la squadra nerazzurra ha confermato che il giocatore Calhanoglu rimarrà in rosa e ha smentito le voci sul suo possibile trasferimento. Contestualmente, è stata resa nota la cifra richiesta dalla società per la cessione di Bastoni, senza ulteriori dettagli sui potenziali acquirenti. Questa notizia arriva in un momento di mercato molto movimentato, con varie trattative ancora in corso.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 23 APRILE. Mercato Inter, il Barcellona intensifica i contatti per Bastoni: la richiesta dei nerazzurri è chiara. Ecco cifre e dettagli. Mercato Inter, il Barcellona preme per l’ingaggio di Bastoni ma il club nerazzurro non cambia le proprie richieste: i dettagli Mercato Inter, Romano rassicura: «Calhanoglu è felice in Italia.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Romano spegne le voci sul futuro di Calhanoglu. Ecco la cifra richiesta per la cessione di Bastoni Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: Di Marzio svela nuovi dettagli sul futuro di Bastoni. Rebus per Calhanogludi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Ultimissime Inter LIVE: riflessioni sul futuro di Marcus Thuram. Romano parla dei rumors su Bastonidi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Le probabili formazioni della 33^ giornata; Formazioni ufficiali Como-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Bonny, Pio Esposito, Bisseck, Nico Paz, Ramon, Jesus Rodriguez e Diao; Inter, Alajbegovic, Premier League e calcio estero: le ultimissime; Calciomercato Roma, l’Inter pensa a Pavard come contropartita per Koné: le ultime. Romano: L’Inter ha molto apprezzato una cosa di Calhanoglu. Tra rinnovo o addio a 0…Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha parlato ancora del futuro di Hakan Calhanoglu: ecco le sue informazioni ... msn.com Romano: L'Inter vuole tenere Calhanoglu almeno fino al 2027. Tra rinnovo e addio a zero...L'Inter vuole tenere Hakan Calhanoglu per almeno un'altra stagione, ovvero fino alla regolare scadenza del suo contratto, fissata per il 30 giugno 2027. Per poi sedersi attorno a un tavolo con il gioc ... msn.com Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Como x.com Passione Inter. . Il weekend di Serie A, ultimissime su Inter-Como di Coppa Italia, Ausilio su Bastoni, il calciomercato e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. P - facebook.com facebook