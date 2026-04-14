Ultimissime Inter LIVE | riflessioni sul futuro di Marcus Thuram Romano parla dei rumors su Bastoni
Nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni sul futuro di Marcus Thuram, mentre si fanno insistenti i rumors che riguardano Bastoni e la sua possibile partenza. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle vicende che coinvolgono la squadra nerazzurra, offrendo un quadro delle notizie più recenti provenienti dal mondo calcistico. Gli appassionati seguono con attenzione le evoluzioni di queste trattative, che potrebbero influenzare la rosa della squadra.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 14 APRILE. Mercato Inter, prosegue la telenovela Bastoni-Barcellona. Romano: «Si sta parlando, c’è ottimismo, ma accordi non ce ne sono.». Mercato Inter, il difensore nerazzurro è finito nel mirino dei blaugrana, ma la trattativa tra i club non è ancora entrata nel vivo Mercato Inter, cambia il futuro di Thuram? Riflessioni in corso, ma attenzione alle offerte “da Arabia Saudita”.🔗 Leggi su Internews24.com
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