Ultimissime Inter LIVE | riflessioni sul futuro di Marcus Thuram Romano parla dei rumors su Bastoni

Nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni sul futuro di Marcus Thuram, mentre si fanno insistenti i rumors che riguardano Bastoni e la sua possibile partenza. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle vicende che coinvolgono la squadra nerazzurra, offrendo un quadro delle notizie più recenti provenienti dal mondo calcistico. Gli appassionati seguono con attenzione le evoluzioni di queste trattative, che potrebbero influenzare la rosa della squadra.