Ultimissime Inter LIVE | un occhio sul futuro di Stankovic le condizioni di Calhanoglu

Questa mattina l’Inter si prepara a discutere il futuro di Stankovic, con l’allenatore che spera di confermarsi sulla panchina. Intanto, le condizioni di Calhanoglu restano sotto osservazione, con il turco che si è fermato durante l’allenamento di ieri. La società nerazzurra tiene d’occhio la situazione, mentre i tifosi aspettano notizie sui prossimi impegni.

Ultimissime Inter Live di SABATO 7 FEBBRAIO. Stankovic, l'Inter può riacquistarlo: ma deve fare attenzione! Ci sono le top europee sul classe 2005. Stankovic è ancora sotto il controllo dell'Inter, ci sono però alcuni top club europei che possono impensierire i nerazzurri Infortunio Calhanoglu, il centrocampista rassicura i tifosi ad Appiano Gentile: tornerà per quella partita!

Approfondimenti su Stankovic Horacio

Ultime notizie su Stankovic Horacio

LIVE - Inter-Torino 2-1, 91': iniziati i cinque minuti di recupero, conclusione di Prati che finisce a lato di pocoINTER-TORINO 2-1 (34' Bonny (I), 48' Diouf (I), 57' Kulenovic (T)) LIVE MATCH 90' - Nkounkou salta come un birillo Luis Henrique poi appoggia su Prati il cui tiro a ... fcinternews.it

Inter-Torino 2-1, risultato finale della partita di Coppa Italia: Bonny e Diouf, poi Kulenovic. Gli HighlightsInter-Torino di Coppa Italia: 2-1, decisivi Bonny e Diouf. Ora in semifinale si attende la vincente di Napoli-Como ... fanpage.it

#Inter, #Chivu verso il rinnovo Le ultimissime x.com

#Vlahovic #Inter Le ultimissime sull'affare facebook