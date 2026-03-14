Precari Arpa interrogazione di Marchetta | Chiarezza sulla stabilizzazione dei lavoratori

Un'istanza urgente al Governo regionale riguarda la mancanza di avvio delle procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari di Arpa Sicilia. La richiesta è stata presentata da Marchetta, che chiede chiarimenti sulla situazione attuale e sui prossimi passi per regolarizzare la posizione del personale coinvolto. La questione riguarda circa 200 dipendenti con contratti in scadenza o in via di rinnovo.

La deputata agrigentina presenta un atto ispettivo al Governo regionale sul mancato avvio delle procedure per i 98 dipendenti del progetto Fsc Un’interrogazione urgente al Governo regionale per fare chiarezza sul mancato avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario di Arpa Sicilia. A presentarla è la deputata agrigentina Rosellina Marchetta, deputato segretario dell’Ars, che ha chiesto spiegazioni sulla situazione dei 98 lavoratori impiegati nel progetto Fsc. "È necessario fare piena luce su quanto sta accadendo – ha detto la deputata – parliamo di lavoratori che da anni garantiscono servizi fondamentali per il monitoraggio ambientale e la tutela del territorio". 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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