Il sindaco di Vitulano ha inviato una nota ufficiale a Poste Italiane, confermando il rinvio relativo all'apertura dell'ufficio postale nel territorio comunale. La comunicazione è arrivata in seguito a un ulteriore spostamento della data prevista, che aveva già subito diversi ritardi. La situazione ha suscitato attenzione tra i cittadini, che attendono chiarimenti sulla riapertura del servizio postale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Sindaco di Vitulano, Avv. Raffaele Scarinzi, ha inviato oggi una nota ufficiale alla Direzione Generale e alla Direzione Provinciale di Poste Italiane per protestare contro l’ennesimo differimento della riapertura dell’Ufficio Postale comunale, ora slittata al 21 maggio 2026. Una storia di rinvii La vicenda ha inizio diversi mesi fa, con la chiusura dell’ufficio postale che ha causato gravi disagi all’intera comunità. Nel dicembre 2025, Poste Italiane aveva annunciato la ripresa delle attività entro il 28 febbraio 2026. Una seconda comunicazione, arrivata solo il 2 marzo 2026 — quindi già a data superata — posticipava ulteriormente l’apertura al 22 aprile 2026.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ufficio postale di Vitulano, ennesimo rinvio: il sindaco Scarinzi scrive a Poste Italiane

Notizie correlate

Poste italiane, l'ufficio postale di Pofi diventa "polis"Arriva anche a Pofi il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice...

Poste italiane, riapre in versione "Polis" l'ufficio postale di VallecorsaTerminati i lavori di ristrutturazione, ha riaperto al pubblico oggi l’ufficio postale di Vallecorsa.

Altri aggiornamenti

Poste italiane: Loro Ciuffenna l’ufficio postale è di nuovo operativo nella versione polisArezzo, 13 giugno 2025 – Poste italiane informa che oggi 13 giugno ha riaperto al pubblico secondo la tipologia Polis l’ufficio postale di Loro Ciuffenna. Sono terminati, infatti, i lavori di ... lanazione.it

Poste Italiane: prenotare l’appuntamento in ufficio postale non è mai stato così facilePrenotare un appuntamento in ufficio postale non è mai stato così semplice. Con l’app Poste Italiane, gli utenti possono selezionare il servizio desiderato, scegliere l’ufficio più comodo e fissare ... affaritaliani.it