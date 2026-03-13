Poste italiane riapre in versione Polis l' ufficio postale di Vallecorsa
L’ufficio postale di Vallecorsa ha ripreso le attività oggi dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione. L’apertura in versione
Terminati i lavori di ristrutturazione, ha riaperto al pubblico oggi l’ufficio postale di Vallecorsa. Sono terminati, infatti, i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad ampliare la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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