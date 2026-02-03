UeD anticipazioni | chiuse tre conoscenze Ciro Solimeno rincorre le corteggiatrici

Nella registrazione di Uomini e Donne del 2 febbraio, tre coppie del Trono Over hanno deciso di interrompere le conoscenze. La puntata si è chiusa con molte tensioni e discussioni accese tra i protagonisti, mentre Ciro Solimeno cerca di rincorrere le corteggiatrici. La situazione resta molto movimentata, con alcune coppie che si sono già allontanate definitivamente.

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione che è stata effettuata il 2 febbraio 2026 rivelano che al Trono Over ci sono state molte discussioni, che hanno portato tre coppie a interrompere la conoscenza. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, Ciro Solimeno ha dovuto rincorrere le sue corteggiatrici, mentre Sara Gaudenzi è apparsa molto in sintonia con un ragazzo nuovo. Anticipazioni Trono Over UeD: tre coppie al capolinea. La registrazione del 2 febbraio di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Sebastiano Mignosa ed Elisabetta. Il cavaliere ha accettato di conoscere nuove dame venute per lui, ed Elisabetta è rimasta profondamente delusa.

