L'Unione Europea ha approvato definitivamente un prestito di 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina e ha adottato il ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Questa decisione è stata comunicata dopo le procedure di approvazione ufficiale. La misura finanziaria è destinata a sostenere il paese in un momento di crisi, mentre le sanzioni mirano a limitare alcune attività economiche russe.

Via libera finale al prestito da 90 miliardi dell'Ue all'Ucraina e al ventesimo pacchetto di sanzioni. La procedura scritta, ha annunciato la presidenza cipriota, si è conclusa positivamente con l'approvazione all'unanimità dei 27 delle due misure.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via libera finale al prestito Ue a Kiev e alle nuove sanzioni a Mosca

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