ucraina via libera al prestito ue per kiev e alle sanzioni alla russia

L’Unione Europea ha approvato un prestito di 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina e ha adottato il 20esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando un passo importante nelle relazioni tra le due parti. La misura economica mira a sostenere il paese in un momento di crisi, mentre le sanzioni rafforzano le restrizioni già in vigore contro Mosca.

Via libera al prestito Ue da 90 miliardi per l’Ucraina e al 20esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Le procedure scritte, avviate ieri al Coreper, per la modifica del regolamento sul Quadro finanziario pluriennale (Qfp) a sostegno del prestito di 90 miliardi di euro per l’Ucraina e del ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia si sono concluse con successo. Entrambi i documenti sono stati adottati all’unanimità, superando quindi le resistenze di Ungheria e Slovacchia. “ La presidenza cipriota ha lavorato instancabilmente per garantire che l’Ue continui a sostenere con decisione l’Ucraina nella difesa della sua sovranità e integrità territoriale”, afferma un portavoce della presidenza cipriota di turno dell’Ue.🔗 Leggi su Lapresse.it

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UE, Kallas accelera: 90 miliardi all’Ucraina e nuove sanzioni contro Russia e Iran

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