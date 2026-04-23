Ue verso l’ok ai centri in Albania Meloni esulta e poi attacca | Due anni persi

L’Unione Europea si sta preparando ad approvare la creazione di centri in Albania, un provvedimento che ha suscitato reazioni contrastanti. La premier italiana ha commentato la notizia affermando che conferma la direzione scelta, ma ha anche criticato le decisioni giudiziarie prese negli ultimi due anni, definendole un ostacolo e un costo per il Paese. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulle politiche migratorie e le tempistiche delle decisioni europee.

«Notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all’Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate. Noi, intanto, andiamo avanti. Perché sul contrasto all’immigrazione illegale servono serietà, coraggio e soluzioni concrete». Lo ha scritto Giorgia Meloni sui social commentando il parere non vincolante di Nicholas Emiliou, l’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, che anticipa la futura sentenza dei giudici di Lussemburgo sul protocollo Italia-Albania. A corredo una foto con Edi Rama, omologo albanese. Una notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all’Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate.🔗 Leggi su Lettera43.it

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