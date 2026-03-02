L' Ue rinvia il consiglio informale a Cipro

Il Consiglio Affari Generali dell'Unione Europea, previsto oggi a Cipro, è stato cancellato e posticipato a data da definire. La decisione è stata presa a causa delle difficoltà nei collegamenti con l’isola, generate dalle conseguenze della guerra in Iran. La riunione avrebbe dovuto riunire i rappresentanti degli Stati membri per discutere questioni di politica europea.

Il Consiglio Affari Generali dell'Ue programmato per oggi a Cipro è stato annullato e rinviato a data da destinarsi, a causa del caos nei collegamenti con l'isola determinato dalle ripercussioni della guerra in corso in Iran. "Nelle prime ore del mattino di oggi - informa la presidenza cipriota. 🔗 Leggi su Today.it Meloni al Consiglio Ue informale. Baci sulle guance con Sanchez, poi parla con De Wever e Stocker(Agenzia Vista) Bruxelles, 22 gennaio 2026 Giorgia Meloni arriva alla riunione del Consiglio Ue informale a Bruxelles. Cipro alla guida del Consiglio UE: autonomia strategica e Mediterraneo al centro del semestreDopo Polonia e Danimarca, la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea passa a Cipro, cambiando radicalmente latitudine e contesto... Contenuti e approfondimenti su Cipro. Argomenti discussi: Attacco Iran, Larijani: Non negozieremo con gli Usa. Raid Israele in Libano: non esclusa invasione di terra. Israele attacca il Libano. L'Aiea: 'Possibili emissioni radioattive da raid su siti iraniani'. Rinviato il vertice Ue a CiproFuoco incrociato tra Iran e Israele, con tutta la regione in fiamme: avvertite numerose esplosioni questa mattina a Gerusalemme, Dubai, Abu Dhabi e Doha. Un morto in Bahrein per gli attacchi iraniani. ansa.it Guerra in Iran: Israele attacca il Libano. Colpito un capo Hezbollah. Rinviato vertice Ue a CiproAttacco di Israele in Libano. l'Idf fa sapere di aver colpito con precisione un importante terrorista di Hezbollah a Beirut. Lo comunica il portavoce militare israeliano senza fornire ulteriore indi ... firenzepost.it