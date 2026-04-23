A Cipro si svolge da oggi a venerdì il consiglio informale dell’Unione Europea, con la partecipazione dei capi di Stato e di governo europei. La discussione si concentra sulle ripercussioni della guerra contro l’Iran, avviata da Israele e Stati Uniti, e sul blocco dello Stretto di Hormuz. Si parlerà anche del Quadro finanziario pluriennale dell’UE per il periodo 2028-34 e di temi legati all’economia europea, all’Iran, all’Ucraina e a un summit con i leader arabi.

A Cipro, tra oggi e venerdì, si terrà l’incontro tra i capi di Stato e di governo europei per discutere principalmente delle conseguenze della guerra contro l’Iran scatenata da Israele e Usa, con il successivo blocco dello Stretto di Hormuz e del Quadro finanziario pluriennale dell’Ue 2028-34. I leader sono stati invitati a partecipare dal Consiglio dell’Unione europea e dovranno confrontarsi con i loro omologhi di Siria, Giordania, Egitto, Libano e con il segretario del Consiglio di cooperazione del Golfo. Fino a questo momento si sa che il premier uscente ungherese Viktor Orban, sconfitto alle elezioni dopo sedici anni ininterrotti al potere, non prenderà al Consiglio Europeo informale, di cui è il componente con la maggiore anzianità di servizio.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Iran, economia europea, Ucraina e un summit con i leader arabi: a Cipro al via il consiglio informale dell’Ue

Notizie correlate

Leggi anche: Domani Meloni a Cipro per Consiglio informale Ue, con nodi energia e difesa

L'Ue rinvia il consiglio informale a CiproIl Consiglio Affari Generali dell'Ue programmato per oggi a Cipro è stato annullato e rinviato a data da destinarsi, a causa del caos nei...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Ucraina, Iran: è l’Europa a pagare le guerre, ora cambiamo politica. Gaiani a Venerdì della Bussola; Leonardo, Avio e il resto della difesa europea affonda su speranze di pace in Iran e Ucraina; La guerra contro il tempo per il futuro dell’Ucraina; La guerra in Iran arricchisce la Russia: a marzo volano petrolio e gas, comprati soprattutto da Cina e India.

L’Europa è in crisi, i danni economici della guerra con l’IranL’Unione Europea ha presentato una serie di misure di emergenza pianificate per proteggere la propria economia ... msn.com

La Germania conclude «il più grande accordo di produzione di armi d’Europa» con l’UcrainaPer la prima volta in vent’anni ci sono state le consultazioni intergovernative: il risultato, una cooperazione sulla difesa per la produzione di droni, contraerea e munizioni ... editorialedomani.it

L’Italia ai Mondiali del 2026 al posto dell’Iran: una mossa che potrebbe aiutare a ricucire lo strappo che si è creato recentemente tra Donald Trump e la nostra presidente del Consiglio dopo gli attacchi del presidente al Papa per la guerra in corso. È la richiest - facebook.com facebook

«L'Italia ai Mondiali 2026 al posto dell'Iran» x.com