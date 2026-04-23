Ucraina visita a sorpresa del principe Harry | E' bello essere qui

Oggi, 23 aprile, il principe Harry ha fatto una visita non annunciata a Kiev, in Ucraina. La sua presenza nel Paese è stata confermata attraverso un breve messaggio in cui ha detto che è bello essere lì. L’arrivo è avvenuto senza preavviso, attirando l’attenzione di media e cittadini. La visita, di cui non sono stati forniti dettagli ufficiali, si è svolta senza comunicazioni anticipate da parte delle autorità.

Il principe Harry è arrivato oggi 23 aprile a Kiev, in Ucraina per una visita che non era stata annunciata. A riferirne, sui social, è stata l'agenzia governativa ucraina "Centro contro la disinformazione". Sempre online il gestore della rete ferroviaria del Paese ha pubblicato un video dell'arrivo in treno di Harry. Dal 2022, il principe ha visitato l'Ucraina più volte per mostrare il suo sostegno ai soldati che combattono l'invasione della Russia dal 2022. "È bello essere di nuovo in Ucraina", ha poi dichiarato. È previsto che il duca del Sussex intervenga al Kyiv Security Forum. Nel programma di incontri, anche quello con gli artificieri della charity Halo Trust, organizzazione che ha beneficiato del sostegno della madre di Harry, la principessa Diana.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina, visita a sorpresa del principe Harry: "E' bello essere qui" Notizie correlate Ucraina, il principe Harry in visita a sorpresa a Kiev(Adnkronos) – Il principe Harry è arrivato a Kiev, in Ucraina, oggi giovedì 23 aprile, per una visita che non era stata annunciata. Il principe Harry in Ucraina, visita a sorpresa a KievVisita a sorpresa in Ucraina del principe Harry per partecipare al Forum sulla sicurezza di Kiev. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ucraina, media: Principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa; Ucraina, al vertice Ue a Cipro Zelensky ci sarà. Media: Il principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa; Ucraina, il principe Harry in visita a sorpresa a Kiev; Media, 'il principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa'. Il principe Harry a sorpresa a Kiev: è la sua terza visita in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa nel 2022Visita a sorpresa in Ucraina del principe Harry per partecipare al Forum sulla sicurezza di Kiev. Le Ferrovie ucraine hanno diffuso un video dell'arrivo di Harry nella capitale ucraina mentre scende d ... video.corriere.it Ucraina, il principe Harry in visita a sorpresa a KievIl principe Harry è arrivato a Kiev, in Ucraina, oggi giovedì 23 aprile, per una visita che non era stata annunciata. A riferirne, sui social, è stata l'agenzia governativa ucraina Centro contro la ... adnkronos.com Il Principe Harry è arrivato a Kiev questa mattina, per una visita che non era stata annunciata. Il video del suo arrivo nella capitale ucraina è stato diffuso sui social. "È bello essere di nuovo in Ucraina", ha detto Harry, stando a quanto riferiscono i media ucrai - facebook.com facebook Il Principe Harry è arrivato a Kiev questa mattina, per una visita che non era stata annunciata. Il video del suo arrivo nella capitale ucraina è stato diffuso sui social. "È bello essere di nuovo in Ucraina", ha detto Harry, stando a quanto riferiscono i media ucrai x.com