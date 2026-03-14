L’Unione Europea ha approvato la proroga delle sanzioni individuali contro la Russia, dopo che il Coreper, l’organismo degli ambasciatori dei paesi membri, ha raggiunto un accordo. La Slovacchia aveva inizialmente manifestato l’intenzione di mettere il veto, ma successivamente ha ritirato la posizione. Il ministro degli Esteri ha commentato che bisogna spingere Mosca verso un cessate il fuoco.

Via libera dell’ Ue alla proroga delle sanzioni individuali contro la Russia. L’accordo è stato trovato dal Coreper, l’organismo che riunisce gli ambasciatori dei Paesi membri, dopo che la Slovacchia ha ritirato il veto che sembrava intenzionata a porre insieme all’Ungheria. Dall’Ue via libera alla proroga delle sanzioni alla Russia. Le sanzioni sono state prorogate di altri sei mesi e riguardano una lista di oltre 2.700 persone, enti e società considerate responsabili, a vario titolo, per l’aggressione all’Ucraina. Fonti Ue riferiscono che è stata lanciata la procedura scritta per il rinnovo, che si concluderà in giornata. Le sanzioni sarebbero scadute domani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ucraina, via libera dell’Ue al rinnovo delle sanzioni alla Russia. Tajani: «Dobbiamo spingere Mosca al cessate il fuoco»

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