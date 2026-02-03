Ucraina nuovi raid russi su Kiev | in fiamme un palazzo residenziale

Durante la notte, la città di Kiev è stata colpita ancora una volta dai raid russi. Un palazzo residenziale è andato in fiamme e quattro persone sono rimaste ferite. I bombardamenti continuano a creare paura tra i cittadini, che si svegliano ogni giorno con il timore di nuovi attacchi. Le forze ucraine stanno cercando di contenere i danni e mettere in sicurezza le zone colpite.

Quattro persone sono rimaste ferite durante gli attacchi russi sulla capitale dell'Ucraina, Kiev, nella notte tra lunedì e martedì. Secondo il Servizio di emergenza statale ucraino, i droni russi hanno colpito infrastrutture civili in vari quartieri della capitale. Le immagini mostrano un incendio ai piani superiori di un alto edificio residenziale e i vigili del fuoco che arrivano sul posto. Diversi edifici residenziali, una struttura prescolare e edifici amministrativi sono stati danneggiati.

