Media ' il principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa'

Il principe Harry è stato visto arrivare a Kiev, dove si è recato senza preavviso, secondo quanto riportato dal Daily Mail. La sua presenza è stata confermata da una foto pubblicata sui social, che lo mostra mentre scende da un treno e viene accolto dalle autorità locali. La visita si svolge in un momento in cui la città si trova in una fase di tensione legata al conflitto in corso nella regione.

"Il principe Harry è arrivato a Kiev per una visita a sorpresa ". Lo scrive il Daily Mail su X postando una foto del figlio di re Carlo III mentre scende dal treno e viene accolto dalle autorità locali. "È bello essere di nuovo in Ucraina ", ha detto Harry, stando a quanto riferiscono i media ucraini.🔗 Leggi su Lanazione.it

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