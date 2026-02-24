Ucraina-Russia 4 anni di guerra | conflitto si misura in passi la situazione sul campo

Il conflitto tra Ucraina e Russia compie quattro anni, a causa dell’invasione sferrata il 24 febbraio 2020. Le truppe russe hanno avanzato rapidamente, portando alla distruzione di infrastrutture civili e allo sfollamento di migliaia di persone. Le operazioni sul campo si alternano a battute d’arresto, ma la guerra mantiene un livello di tensione elevato. La pressione internazionale non si placa e le truppe continuano a muoversi lungo il fronte.

© Ildifforme.it - Ucraina-Russia, 4 anni di guerra: conflitto si misura in passi, la situazione sul campo

(Adnkronos) – Sono quattro anni oggi, martedì 24 febbraio, dall’invasione della Russia in Ucraina che ha determinato l’inizio di un logorante conflitto. L'”operazione speciale” di Putin che secondo l’idea di Mosca doveva concludersi in pochi mesi con l’annessione dei territori e un cambio di regime, si è rivelata invece una guerra lunga che, da tempo, si misura in passi. Lo spostamento della linea del fronte è minimo e a costi elevatissimi, a partire dal numero di vittime, per entrambe le parti. Nel 2025, le forze russe sono riuscite a conquistare solo lo 0,8 per cento del territorio dell’Ucraina, vale a dire 4. 🔗 Leggi su Ildifforme.it Leggi anche: Le previsioni sul conflitto in Ucraina nel 2026: lo scenario per la Russia e gli sviluppi futuri sul campo di battaglia Guerra Ucraina, Zelensky: "La Russia si sta preparando a un altro anno di conflitto" – Il videoIl conflitto in Ucraina si prospetta ancora lungo, con segnali concreti di una possibile estensione nel tempo. UCRAINA-RUSSIA: PACE O PIÙ GUERRA/ GENERALE BATTISTI: CAOS A KIEV, DONBASS IN MANO A PUTIN E TRUMP Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Ucraina ed Europa, quattro anni dopo - ISPI; Guerra in Ucraina, le cifre impressionanti dopo quattro anni di conflitto aperto tra Kyiv e Mosca; Quattro lezioni dai quattro anni di guerra russo-ucraina; Ucraina, a quattro anni dall'inizio della guerra un bilancio drammatico dei morti. Ucraina Russia, 4 anni dall'inizio guerra: Costa e Von der Leyen oggi a Kiev. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina Russia, 4 anni dall'inizio guerra: Costa e Von der Leyen oggi a Kiev. LIVE ... tg24.sky.it Russia, crisi finanziaria e futuro compromesso: 4 anni di guerra in Ucraina pesano sull'economiaLa sintesi di Alexandra Prokopenko: 'Si trova in una sorta di equilibrio negativo: resta insieme mentre distrugge gradualmente la propria capacità futura' ... adnkronos.com Il 24 febbraio 2022 la Russia invadeva l'Ucraina, riportando con violenza la guerra su larga scala nel cuore dell'Europa. La giornata odierna segna il quarto anniversario di una guerra che ha trasformato il volto dell’Europa e ridisegnato gli equilibri globali. La - facebook.com facebook Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi - la Repubblica x.com