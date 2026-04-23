Ucciso a 52 anni da un malore improvviso | il dramma di Sergio

Nella serata di martedì 21 aprile, una comunità di Borgosatollo si è trovata a dover affrontare il lutto per la scomparsa di Sergio Presolana, morto improvvisamente a 52 anni a causa di un malore. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando molti senza parole e in stato di shock. La sua morte rappresenta un evento inaspettato che ha coinvolto amici, familiari e conoscenti.

Un dramma improvviso, che ha lasciato senza parole un’intera comunità. A Borgosatollo si è diffusa nelle scorse ore la notizia della morte di Sergio Presolana, scomparso prematuramente nella serata di martedì 21 aprile, a soli 52 anni. Colpito da un infarto che, purtroppo, non gli ha lasciato.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Il dramma di Dario Isonni, ucciso a 57 anni da un malore improvvisoSi è spento improvvisamente nella giornata di lunedì 13 aprile, a causa di un malore, Dario Isonni. Leggi anche: Malore improvviso, morto docente di 52 anni Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ucciso da un malore a 52 anni: Demis gran lavoratore; Ore 14 - Vasto, 21enne ucciso: fermato il padre - 20/04/2026 - Video; Omicidio Vasto, il padre di Andrea Sciorilli ha confessato di averlo ucciso con un'ascia: Mio figlio era un violento; Andrea Sciorilli ucciso a Vasto, fermato il papà: il giovane assassinato in garage. Ucciso da un malore a 52 anni: «Demis gran lavoratore»LOZZO ATESTINO (PADOVA) - Stava sistemando la merce sul banco del pesce di famiglia, come ogni venerdì, quando un malore improvviso lo ha stroncato a 52 anni. Demis Zoia, residente ... ilgazzettino.it Eros Di Ronza ucciso a Milano, la pm chiede due condanne a 14 anni per i gestori del bar: Fu omicidio volontario con crudeltàShu Zou, 33 anni, e suo zio Liu Chongbing, 52 anni, la mattina del 17 ottobre 2024 ammazzarono a forbiciate il ladro che si intrufolò nel locale di viale Da Cermenate. Secondo la pm: Volevano punirlo ... ilgiorno.it Ucciso a coltellate a Padova, arrestato dalla polizia l'amico e socio. - facebook.com facebook Il 23enne ucciso con un colpo di pistola a Monserrato x.com