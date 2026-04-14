Il dramma di Dario Isonni ucciso a 57 anni da un malore improvviso

Lunedì 13 aprile si è verificato il decesso improvviso di Dario Isonni, di 57 anni, a causa di un malore. La notizia ha suscitato attenzione tra amici e conoscenti, che hanno appreso della sua scomparsa senza preavviso. La sua morte è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi sulla causa o sulle circostanze specifiche dell’evento. La notizia si diffusa rapidamente tra le persone che lo conoscevano.

Si è spento improvvisamente nella giornata di lunedì 13 aprile, a causa di un malore, Dario Isonni. Aveva 57 anni. La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenti familiari, amici e conoscenti, colpendo profondamente diversi comuni della Valle Camonica, dove era molto conosciuto e stimato. A.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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