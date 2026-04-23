Uccise la mamma con 112 coltellate ergastolo per Giosuè Fogliani | Sono pentito per quello che ho fatto

Un giovane di 27 anni è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso la madre con 112 coltellate nella loro abitazione. L'uomo ha ammesso di essere pentito per quanto accaduto. La sentenza è stata confermata in tribunale dopo il processo, durante il quale sono stati ascoltati testimoni e presentate le prove. La vicenda si è verificata a Messina, dove si sono svolti gli accertamenti giudiziari.

Giosuè Fogliani, il 27enne accusato di aver ucciso la madre Caterina Pappalardo con 112 coltellate nello loro casa di Messina, è stato ieri condannato all'ergastolo. Ai giudici ha detto: "Sono profondamente addolorato e pentito per quello che ho fatto a mia madre e io, quello che ho fatto, non lo volevo fare".🔗 Leggi su Fanpage.it

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