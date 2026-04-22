Il 14 gennaio 2025, nel suo appartamento in via Cesare Battisti, un uomo di 27 anni ha ucciso la madre, una donna di 62 anni, con 112 coltellate. La mattina stessa, prima di agire, l’uomo aveva usato uno spray al peperoncino sulla vittima. La condanna all’ergastolo è stata decisa in tribunale, con l’accusa che ha ricostruito i fatti e l’imputato che ha affermato di aver perso il controllo.

Prima la tramortì con lo spray al peperoncino, poi la uccise con 112 coltellate. Giosuè Fogliani, 27enne di Messina, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio della madre, la 62enne Caterina Pappalardo, avvenuto il 14 gennaio del 2025 nel loro appartamento in via Cesare Battisti. La Corte d’assise di Messina, presieduta da Maria Eugenia Grimaldi, dopo sei ore di camera di consiglio, come riporta la Gazzetta del Sud, ha deciso la massima pena per il 27enne siciliano. Prima della sentenza, l’imputato ha reso delle dichiarazioni spontanee dicendosi “ profondamente addolorato e pentito ” per ciò che ha fatto alla madre. “Io, quello che ho fatto, non lo volevo fare – ha aggiunto – A un certo punto non ho capito più niente, ma non sono un assassino, non sono un uomo violento”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uccise la madre con 112 coltellate, ergastolo per il 27enne Giosuè Fogliani: “Non lo volevo fare, a un certo punto non ho capito più niente”

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