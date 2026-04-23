Messina uccise la madre con 112 coltellate | condannato all’ergastolo

La Corte d’Assise di Messina ha condannato all’ergastolo in primo grado un uomo di 27 anni per l’uccisione della madre avvenuta il 14 gennaio 2025 nella loro abitazione di via Cesare Battisti. L’imputato è stato riconosciuto colpevole di aver sferrato 112 coltellate alla donna. La sentenza è stata comunicata dopo il processo che ha visto confrontarsi le accuse e le prove presentate dalla pubblica accusa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La sentenza della Corte d’Assise. È stato condannato all’ ergastolo in primo grado Giosuè Fogliani, 27 anni, accusato di aver assassinato la madre Caterina Pappalardo nella loro abitazione di via Cesare Battisti a Messina il 14 gennaio 2025. La decisione è stata emessa mercoledì 22 aprile, al termine di una lunga camera di consiglio della Corte d’Assise del capoluogo siciliano. La vittima, 62 anni, è stata colpita ripetutamente con un coltello: ben 112 fendenti inferti al volto, al torace, al collo e agli arti, in un episodio descritto in aula come un vero e proprio massacro. Il nodo della capacità di intendere e volere.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Messina, uccise la madre con 112 coltellate: condannato all’ergastolo Notizie correlate Messina, l’assassino della madre: ergastolo per 112 coltellateL’ergastolo è la pena inflitta dalla Corte d’assise di Messina a Giosuè Fogliani, il ventisettenne che il 14 gennaio 2025 ha ucciso la madre Caterina... Leggi anche: Uccise la madre con 112 coltellate, ergastolo per il 27enne Giosuè Fogliani: “Non lo volevo fare, a un certo punto non ho capito più niente” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Uccise la madre a Messina con 112 coltellate, ergastolo in primo grado; Messina, uccise la madre con 112 coltellate: ergastolo per il 27enne Giosuè Fogliani; Messina, uccise la madre con 112 coltellate: ergastolo per il 27enne Giosuè Fogliani; Messina, uccise la madre con 112 coltellate: ergastolo per il 27enne Giosuè Fogliani. Uccise la madre a Messina con 112 coltellate, ergastolo al figlio 27enneÈ stato condannato all’ergastolo Giosuè Fogliani, il 27enne che il 15 gennaio 2025 uccise la madre Caterina Pappalardo nell'appartamento di ... 98zero.com Uccise la madre a Messina con 112 coltellate, ergastolo in primo gradoGiosuè Fogliani, accusato di aver ucciso la madre Caterina Pappalardo con 112 coltellate nello loro abitazione di via Cesare Battisti a Messina il 14 gennaio 2025, è stato condannato all'ergastolo in ... tg24.sky.it La Vara di Messina - Foto di Claudia Sibilla. - facebook.com facebook Da Hormuz a Messina: "Blocchiamo lo Stretto. Meloni ci ignora", dicono gli armatori siciliani. Di @riccardocarly x.com