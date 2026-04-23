Dopo aver trascorso 539 giorni in carcere, un giovane di 18 anni ha ottenuto l’assoluzione dall’accusa di aver ucciso il padre, un gesto compiuto per proteggere la madre. Ora ha presentato un ricorso in Corte d’appello chiedendo un risarcimento per l’ingiusta detenzione, dopo aver dimostrato di essere innocente. La vicenda riguarda un episodio di grande impatto e ha acceso l’attenzione sull’efficienza del sistema giudiziario.

Chi potrà restituirgli quei 539 giorni di carcere senza colpa? Alex Cotoia, il diciottenne che ha ucciso il padre per salvare la vita alla mamma, ha depositato in Corte d’appello un’istanza di riparazione per ingiusta detenzione. Il ragazzo, infatti, è stato assolto in via definitiva lo scorso ottobre per aver agito per legittima difesa. Ha ucciso il padre (52 anni) con lo scopo di difendere la madre, se stesso e il fratello, al culmine dell’ennesima lite familiare. Ora chiede allo Stato di essere risarcito per i 539 giorni passati da detenuto, tra carcere e domiciliari. Assistito dagli avvocati Claudio Strata, Enrico Grosso e Giancarlo Bissattini, Alex Cotoia ha depositato un’istanza per il riconoscimento dell’indennizzo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Uccise il padre per salvare la mamma. Assolto, chiede i danni allo Stato per ingiusta detenzione

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