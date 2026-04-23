Uccise il padre per difendere la madre ora Alex Cotoia chiede i danni allo Stato per i 539 giorni di detenzione

Alex Cotoia, assolto definitivamente dall’accusa di omicidio volontario nel ottobre 2025, aveva ucciso il padre per difendere la madre durante un’ennesima lite familiare. Dopo la sentenza, ha presentato una richiesta di risarcimento allo Stato per i 539 giorni trascorsi in detenzione, tra carcere e domiciliari. La sua richiesta si concentra sull’indennizzo per il periodo di privazione della libertà subito, senza ulteriori dettagli sulle modalità di pagamento o sui procedimenti giudiziari in corso.

Era stato assolto definitivamente nell’ottobre 2025 dall’accusa di «omicidio volontario» per aver ucciso il padre per difendere la madre al culmine dell’ennesima lite familiare, ora Alex Cotoia chiede allo Stato di essere risarcito per i 539 giorni passati senza libertà, tra carcere e domiciliari. Il giovane, oggi 24enne, assistito dagli avvocati Claudio Strata, Enrico Grosso e Giancarlo Bissattini, ha depositato in Corte d’appello a Torino un’istanza di riparazione per ingiusta detenzione. Nei documenti depositati nei giorni scorsi e ora al vaglio dei giudici si evidenzia come non vi siano ostacoli al riconoscimento dell’indennizzo. Cosa c’è nei documenti?.🔗 Leggi su Open.online Il ragazzo che uccise il padre per difendere la madre chiede i danni allo Stato per la detenzione Notizie correlate Uccise il padre con 34 coltellate per difendere la madre e venne assolto: Alex Cotoia chiede i danni allo Stato per i 539 giorni di detenzioneAlex Cotoia, il giovane che nell’aprile del 2020, appena 18enne, uccise il padre con 34 coltellate per difendere la madre al culmine dell’ennesima... Alex Cotoia chiede i danni allo Stato: assolto ma in arresto per 539 giorni, uccise il padre con 34 coltellateDefinitivamente assolto con formula piena perché ha agito per legittima difesa, adesso Alex Cotoia chiede i danni allo Stato. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Alex Cotoia chiede un risarcimento per ingiusta detenzione; L'isolamento sociale, la rinuncia agli studi e al lavoro, una vita compromessa da 539 giorni di detenzione: Alex Cotoia ora chiede i danni allo Stato; Alex Cotoia, dopo l’assoluzione, chiede il risarcimento per 539 giorni di carcere. Assolto per l'omicidio del padre, Alex Cotoia ora chiede il risarcimento: Ingiustamente incarceratoAveva appena 18 anni quando, nell'aprile del 2020, impugnò un coltello da cucina e uccise il padre, Giuseppe Pompa, 67 anni, nell’abitazione di famiglia a Collegno, nel Torinese. I giudici che lo hann ... tag24.it Alex, assolto per l’uccisione del padre dopo 539 giorni di detenzione ora chiede il risarcimentoIl giovane aveva confessato di aver accoltellato il padre per difendere la madre. Durante un tormentato iter giudiziario una vita lasciata in stand-by ... torino.repubblica.it La sera del 30 aprile 2020, in un alloggio di Collegno, un ragazzo di 18 anni uccide il padre con 34 coltellate per difendere la madre dall’ennesima aggressione. Quel ragazzo si chiama Alex Cotoia (all’epoca il suo cognome era Pompa, come quello del padre - facebook.com facebook