Nel 2020, un ragazzo di 18 anni ha ucciso il padre con 34 coltellate, sostenendo di aver agito per difendere la madre. Dopo un procedimento giudiziario, è stato assolto. Ora, il giovane ha avviato una causa contro lo Stato per chiedere il risarcimento dei 539 giorni di detenzione preventiva subiti. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’evoluzione del caso e sui risvolti legali della vicenda.

Alex Cotoia, il giovane che nell’aprile del 2020, appena 18enne, uccise il padre con 34 coltellate per difendere la madre al culmine dell’ennesima lite familiare, e che per questo è stato assolto definitivamente nell’ottobre 2025 dall’accusa di omicidio volontario, ha chiesto allo Stato di essere risarcito per i 539 giorni passati senza libertà, tra carcere e domiciliari. Cotoia, all’epoca dei fatti ancora conosciuto con il cognome del padre, Pompa, aveva subito confessato l’omicidio. Lui stesso, infatti, la sera del 30 aprile 2020 chiama il 112 e confessa che il padre “voleva ammazzarci” e che, durante una colluttazione, è “riuscito a prendere il coltello”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uccise il padre con 34 coltellate per difendere la madre e venne assolto: Alex Cotoia chiede i danni allo Stato per i 539 giorni di detenzione

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