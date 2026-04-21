Uccise il padre per difendere la madre Al momento dei fatti Bojan Panic era lucido

Nella notte tra il 3 e il 4 aprile 2025, un giovane è stato accusato di aver ucciso suo padre con un coltello. Secondo le indagini, al momento dei fatti era lucido e consapevole delle proprie azioni. La procura ha stabilito che il giovane capiva cosa stava facendo e le conseguenze delle sue azioni, e quindi può essere sottoposto a processo. La vicenda coinvolge questioni legate alla capacità di intendere e di volere al momento dell’evento.

Bojan Panic, il giovane che nella notte tra il 3 il 4 aprile 2025 uccise a coltellate suo padre, era in grado di intendere e di volere ed era consapevole delle conseguenze delle sue azioni e, pertanto, può stare in giudizio. Questo è quanto emerso dalla perizia psichiatrica disposta dal Giudice.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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