Un giovane di 20 anni, di origini indiane, è accusato di aver ucciso una ragazza di 18 anni con 77 coltellate. L’uomo si trova in carcere e ha confessato il delitto. La procura ha chiesto l’ergastolo durante l’udienza preliminare. La vittima è deceduta in seguito alle ferite subite, in un episodio che ha sconvolto la comunità locale. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario ancora in corso.

Secondo la pm sussisterebbero le aggravanti che innalzano la pena al carcere a vita: la rapina del telefonino e la crudeltà. Secondo quanto ricostruito, infatti, Badhan l’avrebbe prima tramortita con pugni, poi le avrebbe sbattuto il capo sul pavimento, quindi l’ha strozzata e infine ha infierito con 77 forbiciate, come emerso dall’autopsia. Poi era scappato con il cellulare della vittima. La sentenza è in programma per il 13 maggio. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Uccisa a 18 anni con 77 forbiciate: chiesto ergastolo per jashandeep Badhan

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