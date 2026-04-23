Ubuntu 26.04 LTS | arriva Resolute Raccoon con GNOME 50 e Wayland

Da ameve.eu 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 aprile 2026 è stato rilasciato ufficialmente Ubuntu 26.04 LTS, chiamato Resolute Raccoon. La nuova versione integra GNOME 50 come ambiente desktop e abbandona definitivamente il protocollo X11, adottando Wayland come sistema di visualizzazione predefinito. Questa release rappresenta un aggiornamento importante per gli utenti che utilizzano questa distribuzione Linux.

? Cosa sapere Canonical rilascia il 23 aprile 2026 Ubuntu 26.04 LTS denominata Resolute Raccoon.. Il nuovo sistema adotta GNOME 50 e sostituisce definitivamente X11 con il protocollo Wayland.. Il 23 aprile 2026 segna il debutto ufficiale di Ubuntu 26.04 LTS, la nuova release a supporto esteso denominata Resolute Raccoon, che introduce cambiamenti radicali nella gestione grafica e nella sicurezza dei dati. Con questa versione, identificata dal codice 26.04 per indicare l’anno corrente e il mese di rilascio, Canonical consolida una strategia di lungo periodo. La distribuzione succederà alla versione 25.10 del passato autunnale, il cui ciclo di vita si esaurirà già a luglio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

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