Resident Evil Requiem l’occasione sfiorata di Raccoon City

Con Resident Evil Requiem, Capcom tenta una delle operazioni più delicate e potenzialmente esplosive nella storia recente della saga: fondere due anime che, negli ultimi anni, hanno convissuto più per alternanza che per reale integrazione. Da una parte l’ horror intimo e vulnerabile, quasi domestico nella sua crudeltà, emerso con Resident Evil 7; dall’altra la dimensione più fisica e sicura di sé, più apertamente action che ruota attorno al personaggio di Leon S. Kennedy. Requiem nasce con l’ambizione di farle dialogare nel vero senso della parola e, per molte ore, sembra riuscirci. Ed è proprio questa riuscita iniziale, così concreta e tangibile, a rendere più evidente ciò che accade in seguito: uno sbilanciamento progressivo che trasforma una promessa di equilibrio in un’esperienza meno coesa di quanto avesse fatto sperare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

