Parcheggiatore abusivo molesto | denunciato e colpito da Daspo urbano

La Polizia Municipale di Eboli ha colpito un parcheggiatore abusivo che infastidiva i passanti. Gli agenti, in borghese e con auto di copertura, sono intervenuti in via Pescara dopo diverse segnalazioni. Hanno denunciato l’uomo e gli hanno applicato il Daspo urbano, impedendogli di tornare nell’area per un certo periodo. L’operazione si è svolta nelle ultime 24 ore, nel tentativo di rendere più sicura e ordinata la zona.

Operazione della Polizia Municipale nelle ultime 24 ore ad Eboli. Gli agenti della Polizia Giudiziaria, in abiti civili e a bordo di auto di copertura, sono intervenuti in via Pescara, nei pressi del Distretto Sanitario Asl 64, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini per la presenza di un parcheggiatore abusivo particolarmente molesto. L'uomo, uno straniero di 32 anni residente in provincia di Caserta, è stato colto in flagranza mentre chiedeva denaro agli automobilisti in cambio di una presunta attività di "guardiania" dei veicoli, mai richiesta dagli utenti della strada. Al termine degli accertamenti, è scattata la denuncia ai sensi dell'articolo 660 del Codice Penale per molestia e disturbo alle persone.

