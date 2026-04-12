Pistocchi si scaglia contro Allegri | Quando il Milan trionfa vince Max se si perde è per i giocatori

Sul proprio profilo social, un noto giornalista ha commentato con durezza le recenti prestazioni di una squadra di calcio, affermando che i successi sono attribuibili all'allenatore, mentre le sconfitte sono colpa dei giocatori. La critica si riferisce specificamente alle vittorie e alle sconfitte della squadra durante le ultime partite e alle responsabilità dell'allenatore in merito ai risultati ottenuti.

Dopo Napoli, il Milan cade ancora. Questa volta lo fa in modo fragoroso e del tutto inaspettato. Ieri sera, il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri è stato travolto dall'Udinese che ha vinto 0-3 a 'San Siro'. Dopo questo k.o. il discorso Champions si fa complicato. Se fino a qualche settimana fa il ritorno nella competizione per club più prestigiosa in Europa sembrava solo questione di tempo, ora la distanza con la quinta è di soli cinque e questa sera, in occasione di Como-Inter, potrebbe diminuire ulteriormente. A commentare la disfatta rossonera anche il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pistocchi si scaglia contro Allegri: “Quando il Milan trionfa vince Max, se si perde è per i giocatori” Ex Milan, Albertini ammette: “Derby? Se l’Inter vince addio Scudetto. Ma se perde non si riapre il campionato”Il derby di Milano si avvicina sempre di più e le voci degli ex protagonisti si moltiplicano. Cassano si scaglia contro Allegri dopo Cremonese-Milan: “Come allenatore è inutile, ha avuto culo”Come ogni settimana, torna il consueto appuntamento con Antonio Cassano e le sue critiche.