Tyra Grant sicura di partecipare al WTA di Roma | seconda esperienza nella Capitale

Tyra Grant ha confermato la sua presenza agli Internazionali d’Italia di tennis, dopo aver vinto il suo primo match nel torneo di Madrid. La giocatrice italiana, alla sua seconda partecipazione nella capitale, prenderà parte anche al WTA 1000 di Roma, che si svolge subito dopo l’evento spagnolo. La sua partecipazione è stata annunciata ufficialmente e la sua presenza è considerata certa.

Tyra Caterina Grant ha conquistato ieri, nel primo turno del WTA 1000 di Madrid, la prima vittoria sul circuito maggiore (non vengono conteggiate le qualificazioni): l’azzurra prenderà parte anche agli Internazionali d’Italia, che scatteranno subito dopo il torneo spagnolo. L’azzurra giocherà a Roma direttamente nel tabellone principale, e lo farà per il secondo anno consecutivo, avendo ricevuto anche nel 2026, come nel 2025 una wild card per il main draw che le permetterà di evitare le qualificazioni, affrontate invece con successo a Madrid. La tennista classe 2008 lo scorso anno cambiò nazionalità proprio alla vigilia del WTA 1000 di Roma,...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tyra Grant sicura di partecipare al WTA di Roma: seconda esperienza nella Capitale Notizie correlate WTA Madrid 2026, Tyra Grant l’unica azzurra ammessa al turno decisivo delle qualificazioniSi chiude con un bilancio negativo in chiave azzurra la prima giornata delle qualificazioni per il WTA 1000 di Madrid 2026. Definita l’avversaria di Tyra Grant nel WTA di Madrid: spicchio di tabellone con GauffL’azzurra Tyra Caterina Grant, che aveva ricevuto una wild card per il tabellone cadetto, ha superato le qualificazioni del WTA 1000 di Madrid ed ora... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tyra Grant, che forza: vince a Madrid la sua prima partita nel circuito Wta; Tyra Grant sicura di partecipare al WTA di Roma: seconda esperienza nella Capitale; A Madrid brilla Tyra Grant, fuori invece Cocciaretto; Tyra Grant dà spettacolo a Madrid, l’italo-americana rivelazione del tennis. Quante posizioni può guadagnare Tyra Grant nel ranking WTA a Madrid: possibile scalata imperiosaTyra Caterina Grant, dopo essersi qualificata per il tabellone principale del torneo WTA 1000 di Madrid, in Spagna, ha vinto anche all’esordio nel main draw guadagnando ulteriormente punti e posizioni ... oasport.it Qual è il ranking di Tyra Grant e quante posizioni potrebbe guadagnare vincendo una partita a MadridL'azzurra Tyra Caterina Grant, che aveva ricevuto una wild card per le qualificazioni, ha superato il tabellone cadetto ed oggi esordirà a nel main draw a ... oasport.it ...! ! Tyra Grant prosegue la sua favola al 1000 di Madrid! La giovanissima tennista azzurra ha eliminato anche la numero 62 al mondo Jacquemot con il punteggio di 6-1, 6-3. Prima vittoria per le in un main draw - facebook.com facebook Chi affronterà Tyra Grant al prossimo turno Esame con una veterana testa di serie! - x.com