L’azzurra Tyra Caterina Grant ha superato le qualificazioni al WTA 1000 di Madrid, entrando così nel tabellone principale del torneo. Ora conosce il nome della sua prossima avversaria, che la affronterà nel main draw. Grant aveva ricevuto una wild card per le qualificazioni e si prepara ad affrontare la sua avversaria nel torneo in altura iberico.

L’ azzurra Tyra Caterina Grant, che aveva ricevuto una wild card per il tabellone cadetto, ha superato le qualificazioni del WTA 1000 di Madrid ed ora conosce anche il nome della prossima avversaria, che la terrà a battesimo nel main draw del torneo in altura iberico. Sulla terra battuta spagnola, infatti, l’azzurra dovrà misurarsi all’esordio nel tabellone principale con la transalpina Elsa Jacquemot: la vincente affronterà al secondo turno la romena Sorana Cirstea, numero 25 del seeding, mentre al terzo turno l’incrocio potrebbe essere con la statunitense Coco Gauff, testa di serie numero 3. Non ci sono precedenti tra l’azzurra e la francese: Jacquemot attualmente si trova al numero 62 del ranking WTA, ma in carriera si è spinta fino al numero 53, ha 22 anni ed è destrorsa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Definita l’avversaria di Tyra Grant nel WTA di Madrid: spicchio di tabellone con Gauff

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