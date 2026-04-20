WTA Madrid 2026 Tyra Grant l’unica azzurra ammessa al turno decisivo delle qualificazioni

Nella prima giornata delle qualificazioni per il torneo WTA 1000 di Madrid 2026, una sola giocatrice italiana è riuscita ad accedere al turno decisivo. Si tratta di Tyra Grant, che ha superato le prime sfide e si prepara ad affrontare la fase successiva. La giornata si è conclusa con un bilancio complessivamente negativo per le rappresentanti italiane, con poche altre atlete che sono riuscite a proseguire nel torneo.

Si chiude con un bilancio negativo in chiave azzurra la prima giornata delle qualificazioni per il WTA 1000 di Madrid 2026. Sulle quattro tenniste italiane iscritte al tabellone cadetto, la sola Tyra Grant è riuscita a staccare il pass per il secondo turno mentre le altre tre sono state subito eliminate vedendo sfumare l’obiettivo di entrare nel main draw sulla terra rossa della Caja Magica. Partiamo dunque dall’unica nota lieta odierna per il Bel Paese, rappresentata dall’ottima vittoria della diciottenne romana Tyra Grant (invitata dagli organizzatori tramite una wild card) in due set per 7-6 7-5 su una top100 del calibro della slovena Veronika Erjavec, n.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Madrid 2026, Tyra Grant l’unica azzurra ammessa al turno decisivo delle qualificazioni Notizie correlate Colpaccio di Tyra Grant! Sconfitta una top100 nelle qualificazioni a MadridProsegue il periodo positivo di Tyra Grant, che comincia il suo cammino nelle qualificazioni del WTA 1000 di Madrid 2026 battendo in due set la... ATP Miami 2026, Mattia Bellucci approda al turno decisivo delle qualificazioni. Niente derby con MaestrelliNon ci sarà il derby italiano nel turno decisivo delle qualificazioni dell’ATP Masters 1000 di Miami: nel cuore della notte italiana Mattia Bellucci... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Madrid su SuperTennis: il percorso di Paolini e Cocciaretto; Tabellone WTA Madrid 2026: Jasmine Paolini ancora nel quarto di Sabalenka, Cocciaretto in zona Swiatek; WTA Madrid 2026: sorteggio tabellone. Paolini-Sabalenka nei quarti, Swiatek sfida Cocciaretto; Lisa Pigato vince il torneo WTA 125 di Madrid. WTA Madrid 2026, Tyra Grant l’unica azzurra ammessa al turno decisivo. Fuori Trevisan, Stefanini e BrancaccioSi chiude con un bilancio negativo in chiave azzurra la prima giornata delle qualificazioni per il WTA 1000 di Madrid 2026. Sulle quattro tenniste ... oasport.it WTA Madrid, qualificazioni: Tyra Grant unica italiana al turno decisivoTennis - WTA | L’azzurra classe 2008 si è imposta in quasi due ore di gioco sulla n.96 del ranking mondiale. Adesso si giocherà l'accesso al main draw contro l’ungherese Panna Udvardy ... ubitennis.com Colpaccio di Tyra Grant! Sconfitta una top100 nelle qualificazioni a Madrid x.com Fantastica Tyra Grant, che a 18 anni e un mese batte per la prima volta una top 100 a Madrid. Per l'accesso al MD c'è l'ungherese Udvardy numero 78 del mondo, difficile ma non impossibile facebook