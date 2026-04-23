Tv | Unirai apre tavolo per rinnovo accordo smart working

Un'azienda televisiva ha deciso di convocare un tavolo di confronto per discutere il rinnovo dell'accordo sullo smart working per i giornalisti. L'intesa precedente, infatti, viene considerata penalizzante per questa categoria rispetto ad altri profili professionali all’interno dell’azienda. La discussione si svolgerà in un clima di confronto tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui tempi o sugli esiti previsti.

ROMA – L’accordo pregresso sullo smart working dei giornalisti Rai penalizza la categoria rispetto agli altri profili professionali aziendali. Ecco perché il sindacato dei giornalisti, Unirai Figec, martedì 28 aprile sottoporrà alla Rai la rinegoziazione di almeno cinque punti ritenuti imprescindibili e contenuti nella proposta avanzata un mese fa con la propria Commissione Pari Opportunità: dieci giorni al mese di lavoro agile (come gli altri profili professionali aziendali) contro i quattro oggi riconosciuti;. una nuova disciplina che consenta la prestazione da remoto in presenza di criteri oggettivi e non discrezionali come accade adesso;. stabilizzazione dello smart working come modalità ordinaria organizzativa e superamento della fase della sperimentazione;.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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