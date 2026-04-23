Cambia smart working Agitazione in Sacmi

In tutta Italia, circa 500 dipendenti delle sedi di Sacmi si sono messi in agitazione. I lavoratori coinvolti sono impiegati nelle sedi di Reggio Emilia, Rozzano, Modena, Alba e Imola. La protesta riguarda le modalità di applicazione dello smart working. La situazione si è verificata in un momento di cambiamenti nelle modalità di lavoro all’interno del gruppo.

Stato di agitazione tra i lavoratori del gruppo Sacmi (foto, il presidente Paolo Mongardi) in tutta Italia, circa 500 dipendenti delle sedi di Reggio Emilia, Rozzano, Modena, Alba e Imola. La protesta, spiega la Fiom Cgil, nasce dal malcontento per la modifica unilaterale da parte dell’azienda dei criteri per l’utilizzo dello smart working. "Nelle ultime settimane in tutti gli uffici del gruppo era cresciuto un progressivo malessere dovuto alla decisione unilaterale del management di modificare in peggio la policy interna sullo smart working mettendo in difficoltà tantissimi impiegati", evidenzia il sindacato. Per questo, durante un’assemblea unitaria (per la prima volta nella storia del gruppo) è stata dichiarata la mobilitazione e chiesto un incontro con l’azienda.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cambia smart working. Agitazione in Sacmi Notizie correlate Sacmi riduce lo smart working, proclamato lo stato di agitazione: “Dipendenti penalizzati”La riduzione dello smart working accende il confronto tra sindacati e azienda alla Sacmi. Sciopero alla Sacmi per smart working e contratto integrativoQuattro ore di sciopero, questa mattina, alla Sacmi Impianti di Sassuolo, con presidio dalle 8 alle 10 davanti ai cancelli della sede di via Emilia... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cambia smart working. Agitazione in Sacmi; I lavoratori della Sacmi incrociano le braccia per chiedere smart working e integrativo; Sacmi, scatta lo stato di agitazione; Sciopero alla Sacmi per smart working e contratto integrativo. Nuove regole per lo smart working: cosa cambia per i datori di lavoroEntrano in vigore oggi le nuove regole per lo smart working introdotte dalla Legge annuale per le Piccole e Medie Imprese ... dire.it Smart working, da oggi previsti nuovi obblighi per i datori di lavoro: cosa cambiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Smart working, da oggi previsti nuovi obblighi per i datori di lavoro: cosa cambia ... tg24.sky.it La nuova smart cambia faccia alla mobilità urbana. A Pechino il brand ha mostrato la Concept #2, anticipazione della futura due posti elettrica che raccoglierà l’eredità della fortwo, con un design compatto ma molto curato e una visione più premium della city c - facebook.com facebook Smart Working, cosa cambia con la nuova legge sulle Pmi: pene e sanzioni per datori di lavoro x.com