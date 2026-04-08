Il ministro della Difesa ha dichiarato che da 75 anni nessun governo ha messo in discussione gli accordi relativi alle basi statunitensi nel paese. Ha anche precisato che attualmente il paese non si trova in guerra. Contestualmente, il ministro Crosetto ha sottolineato l’importanza di rispettare gli accordi con gli Stati Uniti. Il dibattito politico si è concentrato anche su temi come lo smart working, la crisi energetica e la possibilità di un ritorno in nazionale di un ex presidente del consiglio.

Iran, Crosetto: “Da 75 anni nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi sulle basi Usa”. Il ministo della Difesa: “Non siamo in guerra”. Smart working e crisi energetica in Italia. Il lavoro da remoto torna d’attualità come strumento di risparmio contro gli effetti della guerra all’Iran. Il governo studia i vari scenari in funzione dell’evolversi della situazione in Medioriente. Antonio Conte apre al ritorno in Nazionale, De Laurentiis: “Se me lo chiedesse lo libererei”. Nella corsa alla presidenza della Figc il numero uno della Lega Dilettanti Giancarlo Abete ribadisce: “Partire dai contenuti, non dai nomi”. Questo articolo 0804... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 08/04 – Crosetto: “Rispettare gli accordi con gli Usa” – Smart working e crisi energetica – Conte apre al ritorno in Nazionale

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Crosetto e perché ha detto no agli Usa sui bombardieri a Sigonella: «Ho fatto solo rispettare gli accordi». La versione del ministro«Nulla è cambiato» ribadisce il ministro della Difesa Guido Crosetto tra Italia e Usa, dopo la rivelazione del Corriere della Sera sul no dell’Italia...

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08/04 – Crosetto: Rispettare gli accordi con gli USA – Smart working e crisi energetica – Conte apre al ritorno in nazionalePodcast Update LaPresse Iran, Crosetto: Da 75 anni nessun governo ha mai messo in ... msn.com

Crosetto alla Cemera sull'uso delle basi Usa: 'Sappiamo far rispettare i trattati, non siamo in guerra'Il ministro in Aula: 'Nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi con gli Usa. Non possiamo assecondare rotture isteriche. Il Paese ha bisogno di unità' (ANSA) ... ansa.it

Iran, Crosetto: "Accordo con Usa su basi non significa essere in guerra" x.com

Basi Usa, Crosetto: “Siamo alleati degli Stati Uniti, non subordinati” Il ministro della Difesa: “Non serve coraggio per dire no, c’è rispetto da 75 anni” - facebook.com facebook