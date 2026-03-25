Chiesa di San Pietro dei Samari tutto pronto per gli interventi di recupero

A Gallipoli, sono stati completati i preparativi per gli interventi di recupero dell’antica chiesa di San Pietro dei Samari, situata nel parco naturale di Punta Pizzo. La struttura, che versa in condizioni di precarietà e emergenza, sarà sottoposta a lavori di restauro. La fase operativa è ora in avvio, segnando la conclusione delle procedure preliminari.

GALLIPOLI – Lo stato di precarietà ed emergenza per l’antico immobile basiliano di San Pietro dei Samari, nel parco naturale di Punta Pizzo, volge finalmente al termine. Il tempo per il restauro conservativo dell’antica chiesetta di San Pietro dei Samari, risalente al XIIesimo secolo, sembra quindi finalmente arrivato. La giunta comunale dell’ex sindaco Stefano Minerva, nel 2022, aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall’architetto Antonio Ferilli, funzionale all’inserimento nell’elenco delle opere finanziabili nell’ambito dell’avviso pubblico per il Patto territoriale della Provincia di Lecce. La... 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Chiesa di San Pietro dei Samari, tutto pronto per gli interventi di recupero Articoli correlati Il Museo dei Bambini di Legnano apre le porte: recupero concluso, tutto è pronto per tagliare il nastro di KimuLegnano (Milano), 24 febbraio 2026 – Cadrà sabato il velo sul Kimu, il Museo dei Bambini che in via Pontida ha preso il posto di una struttura nata... Arce, consegnati i lavori per la Chiesa di San Pietro e PaoloNelle ore scorse è stato sottoscritto il verbale di presa in consegna delle aree e ha preso ufficialmente il via l’intervento di messa a norma e... Tutto quello che riguarda Chiesa di San Pietro dei Samari tutto... Temi più discussi: La Passione di Cristo negli antichi affreschi della chiesa di San Pietro; Uno svizzero in Vaticano. Le opere di Dürr nella Basilica di San Pietro; Belluno. La chiesa di San Pietro e la sua storia. Due incontri; A San Pietro l'ostensione del Velo della Veronica, Gambetti: ci conduce a Cristo. L'Eterno che ci ridona il tempo: musica e parola nella Chiesa di San Pietro a SaviglianoLa Corale MusicaNova e i solisti della Bruni di Cuneo protagonisti di un concerto spirituale che intreccia antico e moderno sulle note del compositore piemontese Daniele Bertotto ... targatocn.it 700 anni di storia: due incontri per riscoprire la chiesa di San Pietro in Bellunodi Luisa Coin - Il 26 marzo e il 26 aprile l’Associazione Amici del Museo propone due appuntamenti nell’Aula Magna del Seminario Gregoriano per raccontare costruzione, trasformazioni e tesori artistic ... amicodelpopolo.it Trg media. . CHIESA DEI NERI, LA GUIDA Presentata a Gubbio la nuova guida cartacea della Chiesa di San Giovanni decollato, la chiesa dei Neri. Approfondimento con lo storico Ettore Sannipoli sul sacro sepolcro custodito al suo interno. #trg #news #inform - facebook.com facebook