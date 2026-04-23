Il paese di Monghidoro piange la scomparsa di Arrigo Montanari, imprenditore locale, morto all’età di 87 anni. La sua famiglia, composta dalla moglie e dai figli, si stringe intorno al dolore per la perdita. La notizia della sua morte è stata comunicata dalle persone vicine alla famiglia, senza ulteriori dettagli sulla causa. La comunità si prepara a ricordarlo nei prossimi giorni.

È venuto a mancare a 87 anni il monghidorese Arrigo Montanari, lasciando la moglie Adriana e i figli Alessandro e Fabio. Nato il 19 dicembre 1938 a Fontanelice, si è trasferito con la famiglia nel 1947 a Monghidoro, paese nel quale il padre Luigi ha continuato a esercitare la professione di falegname e costruttore di mobili, Lo stesso paese nel quale Arrigo, seguendo le orme paterne, ha avviato un’attività artigianale di arredamento su misura e ha aperto nel 1970 il mobilificio Montanari, storica attività commerciale monghidorese, dove, in continuità generazionale, ora lavorano i suoi figli, Alessandro e Fabio. Arrigo era persona garbata e...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tutto il paese piange la scomparsa dell’imprenditore Arrigo Montanari

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