Anche il Lecce piange la scomparsa dell’ex attaccante giallorosso Orazio Russo

Orazio Russo, ex attaccante e dirigente del settore giovanile del Catania, è morto a 52 anni, lasciando nello shock amici e compagni di squadra. La sua scomparsa ha colpito anche il mondo del calcio di Lecce, che ha voluto ricordarlo con parole di affetto. Russo, noto per aver segnato diversi gol decisivi nel campionato siciliano, aveva lavorato con passione anche nel settore giovanile del Catania negli ultimi anni.

LECCE - Lutto nel mondo dello sport siciliano al quale si unisce anche la vicinanza dell’Unione Sportiva Lecce che ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa, all’età di 52 anni, dell’ex calciatore e dirigente del settore giovanile del Catania calcio, Orazio Russo. L’attaccante nativo di Misterbianco per tre stagioni, dal 1993 al 1996 ha vestito anche la maglia giallorossa lasciando un ricordo indelebile per il suo senso di professionalità e attaccamento alla squadra. In terra salentina ha collezionato complessivamente 79 presenze mettendo a segno anche dieci goal. Russo ha legato la sua carriera in modo indissolubile alla squadra della sua terra.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Orazio Russo, ex attaccante di 52 anni, è deceduto a causa di una lunga malattia.

Orazio Russo, figura di spicco del calcio siciliano, è scomparso a 52 anni a causa di una malattia improvvisa.

