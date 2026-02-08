Tutto il paese piange l' imprenditore edile Gino Franzelli padre del sindaco

Roccafranca si ferma per l’addio a Gino Franzelli, l’imprenditore edile molto stimato in paese. La comunità piange la sua scomparsa, ricordandolo come un uomo che ha sempre lavorato sodo e ha lasciato un segno nel territorio. Il paese si stringe intorno alla famiglia, in particolare al figlio, il sindaco, che oggi si trova a dover affrontare il dolore di perdere il padre.

Roccafranca piange la scomparsa di Luigi Giuseppe Franzelli, per tutti semplicemente Gino, stimato imprenditore edile della zona. È deceduto venerdì all'età di 78 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia. La famiglia, profondamente provata, lo ricorda con affetto: accanto a lui la.

