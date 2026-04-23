Durante una visita a Bondi Beach, il Principe Harry e Meghan Markle sono stati salutati da una folla di persone, con molte che cercavano di avvicinarsi alla coppia. Tra i presenti, un video ha mostrato una donna sdraiata sull’asciugamano che non si è spostata, attirando l’attenzione degli spettatori. Il filmato è diventato virale sui social media, lasciando sorpresa chi ha assistito alla scena.

Durante la visita a Bondi Beach, Principe Harry e Meghan Markle sono stati accolti da una folla entusiasta, tra fan, telecamere e curiosi, ma mentre tutti cercavano di avvicinarsi alla coppia, un dettaglio ha catturato l’attenzione: una donna sdraiata sul suo asciugamano che non si è mossa. Né uno sguardo, né un gesto. Solo calma assoluta. La scena, ripresa in un video poi diffuso sui social, mostra i duchi attraversare la spiaggia circondati da persone, mentre la bagnante resta impassibile, concentrata su un quaderno o su un libro. Nemmeno quando la coppia le passa accanto cambia atteggiamento, anzi nel filmato si vede lo stesso Harry notare la situazione e indicarla, divertito, mentre la folla continua a seguirlo.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Tutti corrono da Harry e Meghan, ma lei resta sdraiata: il video virale spiazza tutti

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