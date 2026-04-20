Beverly Hills 90210 a Milano | il 25 e 26 un tram Sky tra nostalgia anni ’90

Da digital-news.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, il 25 e 26 ottobre, un tram Sky trasporterà i visitatori indietro nel tempo, richiamando l’atmosfera degli anni ’90. Durante le due giornate, i passeggeri potranno scattare foto e acquistare gadget esclusivi ispirati a Beverly Hills 90210. L’iniziativa prevede anche la presenza di un tram decorato che ricorda il celebre locale Peach Pit, simbolo della serie televisiva.

Sky e NOW portano "Beverly Hills, 90210" a Milano nel weekend Il 25 e 26 aprile un tram speciale per una experience a tema nostalgia anni '90 Un gruppo di ragazzi, una città iconica, storie, emozioni - e outfit - diventati simbolo di un’epoca. Beverly Hills, 90210 e la nostalgia per gli anni ’90 saranno il cuore di una nuova experience che Sky e NOW portano a Milano il prossimo weekend, tra sabato 25 e domenica 26 aprile. Per due giorni, nel centro cittadino, un tram riporterà in vita l’atmosfera della California di quegli anni: un modo per celebrare la serie icona della cultura pop e fenomeno televisivo globale che ha influenzato moda, linguaggio e immaginario di un’intera generazione, offrendo a fan e curiosi un viaggio nel tempo tra musica, sapori e suggestioni anni ’90.🔗 Leggi su Digital-news.it

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© Digital-news.it - Beverly Hills 90210 a Milano: il 25 e 26 un tram Sky tra nostalgia anni ’90

BEVERLY HILLS 90210 LA SERIE TEEN DRAMA CHE HA DEFINITO GLI ANNI 90

Video BEVERLY HILLS 90210 LA SERIE TEEN DRAMA CHE HA DEFINITO GLI ANNI 90

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