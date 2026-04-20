A Milano, il 25 e 26 ottobre, un tram Sky trasporterà i visitatori indietro nel tempo, richiamando l’atmosfera degli anni ’90. Durante le due giornate, i passeggeri potranno scattare foto e acquistare gadget esclusivi ispirati a Beverly Hills 90210. L’iniziativa prevede anche la presenza di un tram decorato che ricorda il celebre locale Peach Pit, simbolo della serie televisiva.

Sky e NOW portano "Beverly Hills, 90210" a Milano nel weekend Il 25 e 26 aprile un tram speciale per una experience a tema nostalgia anni '90 Un gruppo di ragazzi, una città iconica, storie, emozioni - e outfit - diventati simbolo di un’epoca. Beverly Hills, 90210 e la nostalgia per gli anni ’90 saranno il cuore di una nuova experience che Sky e NOW portano a Milano il prossimo weekend, tra sabato 25 e domenica 26 aprile. Per due giorni, nel centro cittadino, un tram riporterà in vita l’atmosfera della California di quegli anni: un modo per celebrare la serie icona della cultura pop e fenomeno televisivo globale che ha influenzato moda, linguaggio e immaginario di un’intera generazione, offrendo a fan e curiosi un viaggio nel tempo tra musica, sapori e suggestioni anni ’90.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Beverly Hills 90210 a Milano: il 25 e 26 un tram Sky tra nostalgia anni ’90

BEVERLY HILLS 90210 LA SERIE TEEN DRAMA CHE HA DEFINITO GLI ANNI 90

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